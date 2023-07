Alexander Blessin waarschuwt concurrenten Antwerp en Club Brugge: "Union is een grote speler!"

Alexander Blessin hield op woensdag zijn eerste persconferentie bij Union. Hij kwam direct met een waarschuwing naar de concurrenten.

Na zijn ontslag bij Genoa is Alexander Blessin blij dat hij terug aan de slag kan. “Ik heb maanden thuisgezeten, maar mijn vrouw en dochters vonden het hoog tijd dat ik weer een job had. Ik was verheugd toen Union aanklopte. Ik herinner me nog dat ik hen bekampte met KV Oostende en 2-1 verloor. Daarna zei ik al: Ik wil meer zoals Union voetballen. Hoe ze druk uitoefenden, hoe ze spelers scouten en rekruteren, …"

Hij ziet de gelijkenissen met zijn eerste Belgisch avontuur bij KV Oostende. Al is er wel één groot verschil. "Dat lag helemaal in lijn met de visie die ik ook bij KVO toepaste. Alleen hebben de spelers hier – met alle respect voor Oostende – meer kwaliteit. We gaan meer balbezit hebben. Ik zal mijn filosofie van gegenpressing – jagen op de bal – ook bij Union toepassen en we gaan bouwen.”

Blessin wil eerst nog de druk afhouden, maar komt toch met een waarschuwing naar de concurrentie. "Ik pin me niet vast op een positie, maar wil gewoon mijn stempel drukken en alles winnen. De voorbije jaren ging het hier alleen maar up, up, up, ... Die trend willen we aanhouden. Union is een grote speler in België en moet zich niet verstoppen voor Antwerp of Brugge.”