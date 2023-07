Jong talent van Anderlecht, met een verleden bij Racing Genk, verkiest een profcarrière in Nederland

Niet alle jongeren geloven dat ze bij Anderlecht hun grote doorbraak kunnen maken. Zij vertrekken al vroeger en proberen op een ander hun profcarrière te lanceren.

Ilias Takidine gaat van Anderlecht naar RKC. De linksbuiten tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde jaar. Hij verlaat zo na drie seizoenen de jeugdopleiding van Anderlecht. Voordien was hij actief bij Racing Genk.

'Met Ilias trekken we een creatieve buitenspeler aan die op beide flanken inzetbaar is. Met zijn komst krijgt onze aanval verder vorm in aanloop naar de start van het seizoen', vertelt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de clubwebsite van RKC.

Takidine speelde in het verleden voor de Belgische U18. Vorig seizoen speelde hij bij de RSCA Futures en kwam tot 17 wedstrijden waarin hij drie assists gaf.