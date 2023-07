Deze wijziging van Carl Hoefkens maakte het verschil voor Standard

In de eerste helft speelde Standard nog in een 4-2-3-1 tegen Olympic Charleroi. Na rust werd gekozen voor een 4-3-3, met Osher Davida en Renaud Emond in belangrijke rollen.

Standard speelde op woensdagavond zijn eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. En daarbij experimenteerde Carl Hoefkens er meteen op los. Voor de pauze werd met weinig succes een 4-2-3-1 uitgeprobeerd. Het ontbrak aan automatismen en het was moeilijk om offensief wat bij te brengen. Wijziging van belang Carl Hoefkens koos voor een ander systeem na de pauze en dat rendeerde meteen. In een dol kwartier werd drie keer gescoord. Davida, Emond en Ohio bleken een interessante drietand voorin. Na één oefenwedstrijd al gevolgtrekkingen nemen? Dat zou te snel zijn. Maar coach Hoefkens heeft alvast laten zien dat hij kan bijsturen.