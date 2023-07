OFFICIEEL: publiekslieveling keert terug naar Rouches: "Kind aan huis"

Derde keer, goede keer? Met veel trots kondigde Standard zonet de terugkeer van Zinho Vanheusden (23) aan.

De Rouches huren de Limburgse verdediger van Inter Milaan, met een aankoopoptie. "Zinho toonde een groot verlangen om terug te keren naar Standard en deze deal mogelijk te maken. Hij is een echt kind aan huis en een supertalent! Zijn kennis van Standard, zijn ervaring, zijn leiderschap en zijn sportieve en menselijke kwaliteiten zullen een grote troef zijn voor ons team", aldus sportief directeur Fergal Harkin.

Blessures gooiden roet in het eten voor de beloftevolle verdediger. Vanheusden scheurde zowel in zijn linker- als rechterknie een kruisband, in 2017 als jeugdspeler van Inter en 2020 als speler van Standard. "Als hij niet afgeremd was geweest door verschillende blessures die zijn vooruitgang helaas vertraagden, denk ik dat hij vandaag waarschijnlijk een van de verdedigers op topniveau zou zijn. Maar hij is nog jong, zeer gemotiveerd en zal er alles aan doen om met behulp van de club van zijn hart de verloren tijd in te halen", is Harkin hoopvol.

Het is intussen al zijn derde periode bij de Luikse club. Tussen 2008 en 2015 als jeugdproduct, om vervolgens overgenomen te worden door Internazionale. In het seizoen 2018-2019 keerde hij terug naar Standard op uitleenbasis, en werd hij het jaar nadien definitief overgenomen door de Rouches. Tot Inter in 2021 gebruik maakte van een terugkoopoptie, van zestien miljoen euro, in zijn contract.