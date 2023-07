Lang blijft zijn zelfzekere zelf en doet meteen belofte: "Geloof mij maar" en "Oké, misschien ben ik niet de makkelijkste"

Noa Lang weet zelf ook wel dat hij de stempel heeft om niet de makkelijkste jongen te zijn. Dat is misschien wel zo, erkent hij zelf, maar na zijn periode bij Club Brugge is hij wel vastberaden om nu bij PSV te knallen.

Best verrassend was het toen zijn naam gelinkt werd aan PSV. "Ik denk wel dat het voor meerdere mensen een verrassing was. Er werd misschien niet van mij verwacht dat ik open stond voor een terugkeer naar Nederland. Voor mij is het een weloverwogen keuze", gaat Noa Lang bij PSV TV dieper in op zijn transfer.

Ik ben gewoon altijd mezelf

Het is dus geen overstap naar pakweg Engeland of Italië geworden. Gaat de excentrieke Lang wel passen in Eindhoven? "Geloof mij maar dat ik hier ga passen. Het is natuurlijk wel een beetje bekend wat de club in huis haalt. Ik ben gewoon altijd mezelf. Als je mij een beetje kent, ben ik zeker dat je met mij door één deur kunt."

Aan werkkracht op het veld ontbreekt het hem alleszins niet. "Ik ben iemand die met trots speelt voor zijn club en alles zal geven. Oké, misschien ben ik niet altijd de makkelijkste, maar het is wie Noa Lang is. En Noa Lang is hier om te presteren", verzekert de aanwinst van PSV.