Noa Lang bij overstap van Club Brugge naar PSV zeker niet volledig op zijn wenken bediend

Noa Lang ruilt het shirt van Club Brugge dus in voor dat van PSV. Dat hij volledig op zijn wenken bediend is met alles rond deze transfer, is dan weer ook niet helemaal waar.

In een gesprek met PSV TV geeft Noa Lang aan wat onder meer op zijn wenslijstje stond. "Eén van de eerste keren dat ik met PSV sprak en besloten had om dit te doen, zei ik wel meteen: ik wil rugnummer 10. Ze zeiden: we hebben net met Xavi Simons afgesproken dat hij daarmee zou spelen."

Van 10 naar 7

Zo zal straks toch een ander nummer op de rug van de ex-Bruggeling prijken dan hij voorzien had. "Toen zei ik: geen probleem, ik neem dan wel nummer 7, dat is ook mooi. Maar anders had ik wel nummer 10 gepakt", is Lang eerlijk.

Ook geen toeval dat de Nederlandse international dan precies switchte van 10 naar 7. "Ik ben opgegroeid in Rotterdam in wijk Zevenkamp. Ik ben geboren op 17 juni. Mijn zusje is 27. Daar zit allemaal 7 in. Mijn debuut heb ik gemaakt met rugnummer 37, ik was 17 toen. Ik heb heel veel met nummer 7."