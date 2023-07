"Help me aub": Anderlecht-doelwit (ex-Barca en Liverpool) krijgt de supporters tegen zich door vreemde tweet

RSC Anderlecht mikt hoog. En daarbij willen ze zich ook danig gaan versterken met een man uit de Premier League. Die wil zelf ook absoluut weg.

RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Sergi Canos. Die kwam afgelopen seizoen uit voor Brentford.

In januari werd hij voor zes maanden uitgeleend aan het Griekse Olympiakos. De 26-jarige rechtsbuiten speelde daar slechts acht keer mee, maar zorgde wel voor 4 goals en 2 assists.

© photonews

Zijn marktwaarde was ooit 14 miljoen euro, bij Anderlecht zou hij op huurbasis aan de slag kunnen. Fredberg ging deze week gaan praten over een eventuele deal.

Canos was in de jeugd ook nog actief bij onder meer Barcelona en Liverpool. Ook AEK Athene en Valencia zien namelijk wel wat in de winger, die in de kijker liep met zijn prestaties in Griekenland.

Looking forward to play football….. ⚽️🙏🏼 pic.twitter.com/06q8cs3T1g — Sergi Canós Tenés (@sergicanos) July 8, 2023

Ondertussen heeft de speler met een opmerkelijke tweet uitgepakt, waarin hij duidelijk maakte opnieuw te willen voetballen.

De reacties daarop zijn dan weer navenant. De meeste fans van Brentford willen hem nu ook weg, ze vinden het respectvol en claimen dat Canos vergeten is wie hem de voorbije maanden en jaren heeft betaald.