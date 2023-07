PSV gaat hun ploeg bouwen rond Rode Duivel en Noa Lang

Hij kende vorig seizoen een heel sterk seizoen en staat op vele verlanglijstjes, maar een transfer is volgens PSV niet aan de orde.

Maandag begint PSV aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen met Johan Bakayoko. De Rode Duivel zal op het trainingsveld staan bij de Eindhovenaars ondanks interesse van een resem buitenlandse clubs.

De bedoeling van PSV is om een ploeg te bouwen rond Bakayoko en kersverse aanwinst Noa Lang. Beide flankaanvallers moeten de ruggengraat worden van het PSV dat voor de titel in de Eredivisie wil spelen. Bakayoko heeft nog een contract tot medio 2026. Hierdoor zullen geïnteresseerde clubs diep in de buidel moeten tasten.

De 20-jarige Bakayoko maakte in 2019 de overstap van de jeugdwerking van Anderlecht naar deze van PSV. Vorig seizoen kende hij zijn grote doorbraak met 5 doelpunten in 23 wedstrijden voor PSV. Hij kwam ondertussen ook viermaal in actie voor de Rode Duivels waarin hij éénmaal kon scoren.