Westerlo baalt als een stekker: Anderlecht blijft transfer blokkeren

Westerlo heeft op dit moment al enkele versterkingen beet. Enkele andere dossiers lopen vertraging op, eentje komt misschien zelfs helemaal in het slop terecht.

Al heel wat dossiers werden correct afgehandeld, maar Westerlo wilde ook bij de topclubs gaan shoppen. Zo ook bij Anderlecht.

“De speler wil graag naar Westerlo komen en wij hebben een correct bod neergelegd. De sleutel ligt nu bij Anderlecht", was Jonas De Roeck een paar weken geleden al duidelijk over Lucas Stassin.

Die wordt echter volgens Sacha Tavolieri nog steeds tegengehouden door Anderlecht. Paars-wit lijkt de sleutels in handen te hebben in de deal.

Blokkage

De Roeck wil zijn volledige ploeg graag snel op orde hebben, want de competitiestart kondigt zich met tegenstanders Club Brugge, KAA Gent en Anderlecht als bijzonder pittig aan. Witte rook is er echter nog niet.

Stassin speelde afgelopen seizoen 29 wedstrijden in de Challenger Pro League voor de beloften van Anderlecht. Of hij al zal doorbreken in de A-kern van Anderlecht? Door de komst van Dolberg en het mogelijk blijven van Slimani lijkt dat onzeker.