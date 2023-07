Arthur Vermeeren spreekt over toekomst bij Antwerp én interesse van Manchester United

Arthur Vermeeren was vorig seizoen dé verrassing bij Antwerp FC. Het jeugdproduct leek uit het niets te komen en wierp zich meteen op tot sterkhouder. Maar dé vraag: draagt hij in september ook nog het shirt van het stamnummer één?

"Het is mijn bedoeling om bij Antwerp FC te blijven", valt Arthur Vermeeren met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Zoals het nu is, blijf ik gewoon. Maar ik heb het voorbije jaar geleerd om niets met zekerheid te zeggen. Ik kan dus niets beloven."

Onder meer Manchester United volgt de ontwikkeling van de 18-jarige ontwikkeling op de voet. We willen maar zeggen: zijn naam staat op de lijst van iedere zelfrespecterende Europese grootmacht. "Maar is er een verschil tussen interesse en echte interesse, hé. Niet alles is waar."

"Mijn gevoel zegt dat ik bij Antwerp wil blijven", besluit Vermeeren. "Of het en mogelijkheid is om een transfer te maken en vervolgens uitgeleend te worden aan De Great Old. "Natuurlijk, maar zo'n dingen kan ik pas bespreken als het zich zal voordoen. Ik denk dat ik hier alleszins nog stappen kan zetten."