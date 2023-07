Anderlecht en Standard zien Belg en target naar de MLS verkassen

Kampioen met KAA Gent en op de radar van Standard en Anderlecht. Al zal hij (voorlopig) niet terugkeren naar de Jupiler Pro League.

Dejaegere was einde contract bij Toulouse en mocht en wou andere oorden opzoeken. Al was hij één van de sterkhouders bij de Franse club. Hij dwong er de promotie af naar de Ligue 1 en kon een jaar later ook de Coup de France in de lucht steken als kapitein. Voor zijn transfer naar Toulouse was hij speler bij KAA Gent en werd daar kampioen.

De 32-jarige middenvelder had nood aan een andere uitdaging en zowel Anderlecht als Standard toonden interesse in de ervaren Dejaegere. Een terugkeer naar België was echter niet direct aan de orde. Hij gaat nu een contract tekenen bij Charlotte FC uit de MLS.

Hij kan bij Charlotte FC een contract tekenen voor drie seizoenen. Volgende week reist hij af de Verenigde Staten om zijn medische testen te ondergaan en zijn contract te tekenen.