Hoefkens maakt eerste belangrijke beslissing bij Standard bekend en fans reageren heel enthousiast

Carl Hoefkens heeft al één knoop doorgehakt bij Standard. Namelijk die van wie kapitein moet worden komend seizoen. De beslissing werd alvast met enthousiasme ontvangen door de supporters.

Het is de Noor Aron Donnum, die in de zomer van 2021 voor 1,5 miljoen werd gekocht van Valerenga, die de kapiteinsband zal dragen. Eerder was die eer bij de Rouches weggelegd voor Noë Dussenne, maar die moest andere oorden gaan opzoeken nadat zijn contract afliep.

De 25-jarige linksbuiten heeft een zware stem in de kleedkamer en wordt gezien als de grootste persoonlijkheid bij Standard. De keuze lijkt dan ook logisch.

Op sociale media laten de supporters alvast hun goedkeuren weten bij de eerste belangrijke beslissing van Carl Hoefkens.