'Ex-speler Cercle Brugge, Kortrijk en OH Leuven staat voor opvallende terugkeer naar België'

In het verleden speelde hij al bij KV Kortrijk, Cercle Brugge en OH Leuven in België. Nu wacht mogelijk een verrassende terugkeer naar de Jupiler Pro League voor

Xavier Mercier zou wel eens terug kunnen keren naar de Belgische competitie. Bij Ferencvaros lijkt hij alvast te mogen vertrekken na een jaartje.

Hij ligt nog tot 2025 onder contract in Hongarije, maar mogelijk komt er een snellere terugkeer naar ons land. En een weerzien met Vincent Euvrard.

Volgens Sudpresse is het namelijk promovendus RWDM die wat ziet in de Franse spelmaker. Die maakte in het verleden al heel wat indruk in België.

Terugkeer?

Zeker bij OH Leuven was hij een sterkhouder tussen 2019 en 2022, maar daarvoor speelde hij ook bij Kortrijk (2016-2017) en Cercle Brugge (2017-2019).

Nu wacht dus mogelijk een vierde Belgische club op de middenvelder. Vorig seizoen was hij goed voor 1 goal en 5 assists in 23 wedstrijden over alle competities heen.