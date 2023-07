Komen de vele kosten tegen een hoge prijs? Uitsluiting voor Europees voetbal mogelijk voor Antwerp

De vele kosten die Antwerp de voorbije jaren maakte, kunnen The Reds wel eens zuur opbreken. De landskampioen is op het matje geroepen door de UEFA.

Met de successen van Antwerp, kwamen ook serieuze kosten. Zo investeerde Paul Gheysens in 2019 67,5 miljoen euro in de club, maar daarover staan voorlopig weinig inkomsten. In haar laatste jaarrekening noteerde Antwerp een verlies van ruim 31 miljoen euro. Een nieuwe kapitaalinjectie van 47,5 miljoen euro is op komst, maar die is nog niet doorgevoerd.

Samen met het Turkse Trabzonspor werd Antwerp (onder de oude regels) op het matje geroepen door de Europese voetbalbond. Die ziet toe op een de gezonde bedrijfsvoering van de Europese clubs. Beide clubs krijgen een boete opgelegd van 2 miljoen euro, waarvan 300.000 euro wordt afgehouden van het Europese prijzengeld van komend seizoen.

Met de nieuwe financiële regels die UEFA vanaf volgend seizoen doorvoert, moet Antwerp van 2023 tot 2026 meer inkomsten uit voetbalgerelateerde activiteiten (tickets, spelerstransfers, tv-rechten, ...) halen dan het uitgaven heeft. Als Antwerp zich daar niet aan houdt, kunnen er sancties volgen. Van het niet mogen inschrijven van spelers voor Europese wedstrijden, tot een verbod voor Europees voetbal in het seizoen 2025-2026.

Op de regels staan een marge van 60 miljoen euro, gespreid over drie jaar. CEO Sven Jaecques blijft er echter rustig onder. “We hebben een positief gesprek gehad met de UEFA. We hebben ons verbonden tot een plan voor drie jaar.”