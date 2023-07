📷 Een hint naar de toekomst? Romelu Lukaku reageert op de heisa

Romelu Lukaku heeft op Instagram op de hele heisa rond hem gereageerd. In een reeks foto's was hij ook in de buurt van Neerpede te zien. Zegt hij daarmee iets over de toekomst?

Na een seizoen bij Inter Milaan wou Romelu Lukaku absoluut daar blijven, maar een flirt met Juventus besliste daar anders over. Inter zette de onderhandelingen stop en zo werd duidelijk dat Lukaku volgend seizoen niet voor Inter zal voetballen. Zo bevond Lukaku zich opeens in het oog van de storm en zit hij nog steeds zonder club. Al moet hij zich dinsdag wel melden bij Chelsea waar hij officieel nog altijd speler van is. Al lijkt ook daar zijn toekomst niet te liggen. Op Instragram liet Lukaku voor het eerst van zich horen na de heisa rond zich. "La fin", schreef hij erbij. Op een aantal foto's was hij ook in Brussel en in het Pedepark vlakbij Neerpede te zien. Het is niet duidelijk of de foto's recent zijn en mogelijk onderhoudt hij momenteel zijn conditie bij zijn ex-club Anderlecht. 'La fin' zou ook kunnen betekenen dat hij toch al eerder dan voorzien naar Anderlecht zou terugkeren. Al lijkt het nog vroeg om op zijn 30e aan zijn laatste jaren van zijn carrière te beginnen.