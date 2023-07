Meer details bekend: 'Union casht enkele miljoenen voor verdediger'

Het lijkt zo goed als zeker. Siebe Van Der Heyden trekt naar Mallorca en zou een contract van 4 jaar tekenen.

Eerder werd het al duidelijk dat Siebe Van Der Heyden Union zou verlaten. Met zijn laatste contractjaar in het verschiet wou Union nog cashen. Met Mallorca zou er ook een akkoord gevonden zijn.

Volgens Sacha Tavolieri zou Mallorca 2,5 miljoen euro betalen. Daar zou 1 miljoen euro aan bonussen kunnen bijkomen. Van Der Heyden zou een contract voor 4 seizoenen bij de Spaanse club tekenen.

Er wordt verwacht dat de transfer tegen het einde van de week in orde zou zijn. Van Der Heyden zou zijn toekomstige ploegmaats op oefenstage in Oostenrijk voor het eerst zien. Het enige wat nog in de weg kan staan, zijn de medische testen.