Overmars moet vol aan de bak: Antwerp maakt werk van twee cruciale dossiers, kapers op de kust - Van Bommel is duidelijk: "Zo snel mogelijk"

Antwerp wil graag uithalen op de transfermarkt. Het heeft enkele grote werven klaar staan, het ene verhaal gaat wat makkelijker worden dan het andere. En er moet toch stilaan haast gemaakt worden.

Mandela Keita staat ondertussen al even op de radar bij Antwerp. Vorig seizoen werd hij uitgeleend door OH Leuven aan Antwerp.

Dit seizoen zou hij misschien op weg kunnen zijn naar een definitieve transfer naar The Great Old. Beide clubs zijn daarover aan het spreken.

Ook aan Calvin Stengs wordt nog steeds gedacht. Hij werd afgelopen seizoen gehuurd door Antwerp van OGC Nice en lijkt ook langer te willen blijven.

De spelmaker deed het goed in Antwerpen en wil graag blijven bij The Great Old. Hij ligt nog tot 2026 onder contract in Frankrijk. Werk aan de winkel dus voor Overmars.

Zo snel mogelijk

"Het voordeel is dat Keita en Stengs onze situatie kennen", is coach Mark van Bommel ook hoopvol over de mogelijke komst van de twee. Of zeg maar een verlengd verblijf.

"Ze kennen ook onze manier van voetballen. Ik hoop alleszins dat we ons zo snel mogelijk versterken en niet pas eind augustus", is de coach duidelijk in Het Nieuwsblad. Volgend weekend is er al de Supercup.