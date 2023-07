Noa Lang zegt meer waard te zijn dan transferprijs en looft ex-Club nog een keertje: "Daarvoor verdienen ze echt credits"

Noa Lang heeft zich nog eens uitgelaten over Club Brugge, zijn transferprijs en wat hij nu bij zijn nieuwe club wil bereiken. Uiteraard doet hij dat in zijn geheel eigen stijl.

In het Eindhovens Dagblad zegt Lang te weten hoe ze nu in Brugge aankijken tegen zijn transfer. "Ze vinden dat ze te weinig geld hebben gekregen. Ik weet ook wel dat ik meer waard ben dan vijftien miljoen, maar het is voor PSV wel een recordaankoop hè. Dat deed me ook goed, dat ik een recordaankoop ben."

Ik snap het standpunt van Club Brugge

"Ik snap het standpunt van Club Brugge, maar ze hebben mij de transfer desondanks gegund en ook aan mij gedacht. Daarvoor mogen ze echt de credits hebben", heeft Lang mooie woorden over voor blauw-zwart. "Ik heb daar met ups en downs in tweeënhalf jaar alles meegemaakt en wilde nu koste wat het kost een stap zetten."

De stap naar de absolute top volgt nog volgens hem. "Als ik bij Ajax of PSV had gedaan wat ik bij Club kon, weet ik zeker dat ik daar al was." Nu dus knallen maar in Eindhoven. "Het is hoog tijd voor PSV om kampioen te worden en ik wil dat Brabantse feestje meemaken. Ik hoor dat de Brabantse nachten lang zijn, maar dan met Noa Lang."