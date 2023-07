Bryan Heynen noemt de 3 grootste titelconcurrenten voor KRC Genk

KRC Genk zal voor het seizoen 2023-2024 wellicht weer voor de landstitel strijden. Kapitein Bryan Heynen noemde in het een gesprek met Het Laatste Nieuws de grootste concurrenten voor de titel.

Afgelopen seizoen greep KRC Genk net naast de landstitel en werd het 2e in de competitie. Enkele weken later is de ploeg versterkt en probeert het een nieuwe gooi naar de titel te doen.

Zo kwamen er Joris Kayembe, Alieu Fadera en Hendrik Van Crombrugge al bij. Eerder konden zij al hun stempel op de competitie drukken. Daarnaast kwam er ook talent Christopher Bonsu Baah bij.

Kapitein Bryan Heynen ziet een sterke ploeg. "Maar het 1e doel is play-off 1 halen", vertelde hij aan Het Laatste Niews. "Daarna zullen we wel zien."

Wie zijn dan de mogelijke concurrenten voor Genk? "Antwerp is nog altijd kapitaalkrachtig", vindt Heynen die ook nog Club Brugge en Union noemde: "Club moet zich opnieuw bewijzen, terwijl Union altijd lastig is om zich te bewijzen."