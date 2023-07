OFFICIEEL: OH Leuven legt een Japans international vast

OH Leuven heeft een nieuwe middenvelder. Kento Misao tekende voor 2 jaar en komt over van CD Santa Clara uit Portugal.

Kento Misao (27) is een defensieve middenvelder en Japans international. Hij speelde al 6 wedstrijden voor de nationale ploeg.

Trainer Marc Brys ziet het alleszins al zitten. "Misao is een intelligente middenvelder", staat er op de website van OH Leuven te lezen. "Ook beschikt hij over een goede relance en diepgang. Daarnaast zal hij ook een nodige dosis leiderschap en ervaring met zich meebrengen."

In januari eerder dit jaar haalde CD Santa Clara Misa (Portugal) naar Europa, maar hij kon de degradatie niet ontlopen. Daarvoor speelde hij voor verschillende Japanse clubs.