Brecht Dejaegere verkoos een avontuur in de MLS boven Anderlecht: de Belg verklaart zijn keuze

Brecht Dejaegere is naar de MLS vertrokken. Nochtans kon hij ook naar Anderlecht. In de Franse pers verklaarde hij zijn keuze.

Na enkele seizoenen bij Toulouse, waarmee hij de Coupe de France won, kreeg hij verschillende aanbiedingen. Zo informeerde ook Anderlecht. Het werd uiteindelijk Charlotte en zo trok Dejaegere naar de MLS.

"In mei kwam Charlotte al aankloppen", vertelde Dejaegere aan Les Violets. "Maar mijn vrouw was zwanger. Dus ik vroeg mijn manager om een club in Frankrijk of België te zoeken. Toen kwam ook Anderlecht, maar dat bleek te moeilijk."

Uiteindelijk kwam Charlotte met een financiële inspanning. Daarop is Dejaegere dan ingegaan. Al kon hij ook naar een Reims of Metz. "Maar in Frankrijk was het Toulouse of niks", aldus Dejaegere.

De Belg vindt het wel jammer om Toulouse te verlaten. "Ze kwamen met een voorstel van slechts een jaar en ik wou langer blijven. Een jaar of 2 was voldoende. Charlotte kwam echter met 2,5 seizoenen, met een optie voor nog een extra seizoen", besloot hij.