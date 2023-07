Hetze in Zuid-Amerika na gedoe rond Anderlecht-target: paars-wit wordt helemaal uitgelachen

Anderlecht zit in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het haalde met Kasper Dolberg een nieuwe spits en het heeft ondertussen met Dupé ook een nieuwe doelman. Maar het is vooral een afgesprongen transfer die de gemoederen weet te beroeren.

In diverse dossiers is het een langdurige soap geworden. Wat te denken over de zaak van Santiago Hezze bijvoorbeeld?

De club van de Argentijnse middenvelder, CA Huracan, bleef maar dwars liggen over alle details in het dossier. Gaande van transferprijs tot bonussen en doorverkooppercentage.

© photonews

Jesper Fredberg had van Hezze zijn prioriteit gemaakt en probeerde het meer dan anderhalve maand lang, maar trok ondertussen de stekker uit de zaak.

In Zuid-Amerika gaat dan weer het gerucht dat Hezze nooit concreet gevraagd zou zijn door paars-wit, wat meteen op twitter voor een aantal reacties zorgt. En dat gaat ver.

🚨🚨 URGENTE 🚨🚨ENZO GIMENEZ LE DIÓ EL SÍ AL ANDERLECHT DE BÉLGICALamentablemente, el Anderlecht no había preguntado nada. pic.twitter.com/bCzM9ijwv2 — Patrick Verona (@cittojuan) July 20, 2023

Onder meer Jan Hurtado, Salomon Rondon en Ivan Torres worden nu op de sociale media aan Anderlecht gelinkt. "Jammer genoeg heeft Anderlecht hem echter niets gevraagd", is de tagline daarna.

Een bijzondere zaak en niet echt leuk richting Anderlecht zelf, want Fredberg heeft wel degelijk heel veel moeite gedaan in verschillende zaken.

