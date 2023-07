Leverkusen betaalt serieus door voor Union-sterkhouder, recordbedrag op komst

Het is Leverkusen menens voor Victor Boniface. Eerder werd er gewag gemaakt van een transfer van 15 miljoen euro, maar dat bedrag zou nog hoger liggen.

Want omdat er nog andere kapers op de kust zijn voor de Nigeriaanse aanvaller, gaat de Duitse subtopper een verhoogd bod op tafel leggen. Het zou gaan om een bedrag van 20 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 25 miljoen euro. Volgens transferexpert Fabrizio Romano verlopen de onderhandelingen goed en is een akkoord aanstaande.

Boniface wordt meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor de Brusselaars. Tot nu toe zijn dat Denis Undav (voor 7 miljoen naar Brighton) en Casper Nielsen (voor 7 miljoen naar Club Brugge). Na Kandouss, Teuma, Van der Heyden en El Azzouzi wordt Boniface al de vijfde sterkhouder die Union deze zomer verlaat.

Vorig seizoen was de 22-jarige spits in totaal goed voor 15 doelpunten en 9 assists in 47 wedstrijden. Hij staat nog onder contract tot 2026 in het Dudenpark, maar het was al langer duidelijk dat de aanvaller onhoudbaar is voor Union.