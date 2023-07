OFFICIEEL: Leuvense sterkhouder kiest voor Engels avontuur

Casper De Norre is nu ook officieel een speler van Millwall FC. Zo komt er een einde aan drie seizoenen OHL.

De polyvalente back groeide de laatste jaren bij OHL uit tot een van de absolute sterkhouders. In 95 wedstrijden voor de Leuvenaars was hij goed voor 9 doelpunten en 12 assists. Vorig seizoen was hij in 36 wedstrijden goed voor 5 doelpunten en 4 assists.

Bij de Engelse tweedeklasser Millwall tekent de 26-jarige Limburger een contract van 3 jaar met een optie voor een extra seizoen. De back legde zijn medische testen met succes af en werd vandaag voorgesteld bij de traditieclub. Het is zijn eerste buitenlandse avontuur.

Voor OHL speelde de Limburger voor STVV en Racing Genk. Bij Genk werd hij in 2019 nog landskampioen.