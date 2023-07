Anderlecht laat zijn supporters kirren van plezier na een geslaagde galamatch

Anderlecht heeft zijn galawedstrijd tegen Ajax gewonnen. Het werd 3-0 en een geslaagde generale repetitie voor de competitiestart.

Een week voor de competitiestart organiseerde Anderlecht een fandag. Ook was er een galawedstrijd tegen Ajax in het Lotto Park.

De nieuwkomers lieten zich al snel gelden. Louis Patris zette zich door op de rechterflank en vond centraal Kasper Dolberg. Met een stiftertje vond de ex-Ajacied de verste hoek.

Anderlecht kwam nooit echt in de problemen tegen een bij momenten potig Ajax. Ook toonde Maxime Dupé dat hij een goede doelman is door met enkele uitstekende reddingen uit te pakken. Al kreeg hij ook soms de hulp van het doelkader.

In het slot diepte Anderlecht zijn voorsprong nog uit. Er was een owngoal van Ajax en in de toegevoegde tijd stuurde de ingevallen Leoni Raman diep. Die zette de 3-0 eindcijfers op het bord.