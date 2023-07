Carl Hoefkens heeft een plan met zijn kapitein: "Zo kan hij gevaarlijker zijn"

Tegen Hertha Berlin was het Aron Donnum die op de rechterflank stond, met Romain Mundle op links. Een keuze van Carl Hoefkens, die een plan heeft met zijn kapitein.

Standard de Liège speelde gelijk tegen de club uit Berlijn. Die hadden de score geopend, maar door Denis Dragus werd het toch nog een 1-1 gelijkspel.

Hayao Kawabe was er lichtgeblesseerd niet bij, verder greep Carl Hoefkens aanvallend in. Met Donnum en Mundle dus in nieuwe rollen.

Naar binnen

"Ik hou ervan om Aron Donnum te gebruiken met zijn linkervoet op de rechterkant. Zo kan hij naar binnen komen."

"Aan de andere kant hebben we spelers die graag de diepte ingaan. Dat heeft tot nu toe goed gewerkt. Donnum kan zo ook gevaarlijker zijn."