DONE DEAL: Het houdt niet op, Club Brugge haalt nu ook bij Anderlecht toptalent weg

Het is Club Brugge menens dezer weken. Dat is ook op de transfermarkt niet anders. Steeds meer jonge talenten worden weggehaald bij rechtstreekse concurrenten.

Club Brugge heeft de komst van Brian Didrich wereldkundig gemaakt. Dat is een speler van bouwjaar 2008.

Blauw-zwart gaat zijn spelers steeds vroeger halen bij de concurrentie. Dat is voor Didrich dus niet anders.

Een echte verrassing is het nieuws niet, want in mei was er al sprake van een mogelijke deal tussen beide ploegen. Bij blauw-zwart tekende hij voor drie seizoenen.

In eerste instantie zal hij aansluiten bij de U16, de bedoeling is dat de jonge verdediger snel doorgroeid richting de andere lichtingen van Club NXT.