DONE DEAL: Verrassende JPL-club steekt topclubs de loef af en verpulvert transferrecord

Het was al even duidelijk en nu is het ook officieel. Westerlo gaat héél diep in de buidel tasten voor een nieuwe speler.

KVC Westerlo heeft Matija Frigan voorgesteld via zijn sociale media. De spits tekende een contract voor liefst vijf seizoenen. Bij Rijeka brak Matija Frigan afgelopen seizoen helemaal door. In 27 competitiewedstrijden was de Kroatische spits goed voor 14 doelpunten en 3 assists. Welcome Matija ✍️

Zijn transferwaarde is volgens Transfermarkt momenteel zo'n 3,5 miljoen euro, maar Rijeka vroeg liefst zes miljoen euro. Westerlo betaalt een bedrag dat daar heel dicht bij aanleunt. Daarmee breekt Westerlo zijn transferrecord met diverse miljoenen. Onder meer Celta de Vigo en enkele geïnteresseerde topclubs worden afgetroefd. Met een filmpje werd de komst van Frigan meteen helemaal in de picture gezet: