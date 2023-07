'Fans Anderlecht moeten dan toch nog vrezen voor vertrek Rode Duivel'

Zeno Debast (19) speelde een heel goed seizoen bij Anderlecht en is definitief doorgebroken. En dat heeft nu ook de aandacht van enkele topclubs opgeleverd. Een deal leek lange tijd niet mogelijk, maar het einde is nog niet in zicht.

RSC Anderlecht is er tot op heden in geslaagd zijn kern zo goed en kwaad als kan samen te houden en te versterken waar nodig. Maar aan de mouw van Zeno Debast wordt al even getrokken. En er moet wel een beetje gevreesd voor een mogelijk vertrek van Zeno Debast. Heel wat teams azen namelijk op de verdediger. Aanbiedingen van Villarreal en Frankfurt van om en bij de tien miljoen euro werden geweigerd. Anderlecht wil minstens vijftien miljoen euro vangen. Miljoenen op komst? Coach Riemer gaf aan dat er geen prijs stond op de verdediger van paars-wit. En dat hij dus onder geen enkel beding zou vertrekken. Maar La Dernière Heure geeft aan dat Debast bij een bod van vijftien miljoen euro of meer wel degelijk nog zou kunnen vertrekken. Het zal de komende weken moeten blijken wat er nog zal gebeuren.