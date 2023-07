'Belgische club pakt uit met terugkeer van Xavier Mercier, aankondiging volgt heel snel'

Xavier Mercier (34) speelde al bij KV Kortrijk, Cercle Bruggen en OHL maar vertrok vorig jaar uit België. Na een jaar lijkt hij alweer naar België te komen.

De Fransman Xavier Mercier kwam in januari 2016 naar België, KV Kortrijk haalde hem toen weg bij het Franse Boulogne. In 46 wedstrijden scoorde hij er 7 keer en gaf hij ook 7 assists. In juli van 2017 vertrok Mercier dan naar Cercle Brugge, waar hij in 64 wedstrijden 14 keer scoorde en 16 assists gaf.

In de zomer van 2019 trok Mercier dan naar Leuven en vooral daar blonk hij uit. In het seizoen 2020/21 kroonde hij zich tot assistkoning in België met 15 assists, in 2021/2022 gaf Mercier er nog eens 14. Dat leverde hem vorig jaar een transfer op naar het Hongaarse Ferencvaros.

Na één jaar al terug in België

Mercier gaf daar 5 assists en scoorde één goal in 23 wedstrijden en heeft nog een contract tot midden 2025 in Hongarije. Maar na een jaar zou hij al terugkeren naar België. Sudpresse meldde eerder al interesse van RWDM, volgens Sasha Tavolieri is de transfer rond.

RWDM zou de transfer van Mercier dinsdag al aankondigen, ook de nieuwe trainer zou dan worden voorgesteld na het plotse ontslag van Vincent Euvrard. Het lijkt nog een drukke dag te worden bij de promovendus.