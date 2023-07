De Gouden Schoen van dit jaar is nu al bekend: "Wie anders?"

De Gouden Schoen is en blijft de mooiste individuele prijs die je kan winnen in België. Volgens een aantal clubwatchers is de winnaar al bekend.

Er zijn een aantal spelers die in aanmerking komen voor de Gouden Schoen. Teuma, Paintsil, Alderweireld en Trésor. Volgens Het Nieuwsblad is de nieuwste Gouden Schoen al lang bekend. Het is iemand waar je niet om heen kan.

De stelling was of Toby Alderweireld de gedoodverfde kandidaat is voor de Gouden Schoen. Chef voetbal, Ludo Vandewalle was duidelijk in zijn antwoord. “Helemaal mee eens. De eerste stemronde kan je er gewoon niet naast. En ook de gunfactor is ongelofelijk groot. Alderweireld is ook niet het type dat het nu plots zal laten hangen in de tweede helft van het jaar.”

Hij werd gevolgd door Jürgen Geril, clubwatcher van Club Brugge.“Natuurlijk wint Toby de Gouden Schoen. Wie anders?”. De antwoord van Antwerpwatcher, David Van den Broeck was iets genuanceerder. “Teuma is al weg. Paintsil en Trésor lijken toch ook te azen op een transfer. Dan blijft er al niet heel veel meer over.”