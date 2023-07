Glen Verbauwhede maakt promotie bij KV Kortrijk

Na zijn mislukt zakelijk avontuur in Zuid-Afrika is Glen Verbauwhede al een tijd terug in België. Hij maakt nu promotie bij KV Kortrijk.

Glen Verbauwhede kwam in België uit voor onder andere Club Brugge, KV Kortrijk en Westerlo. Nadat zijn contract bij Westerlo afliep in de zomer van 2012 trok hij in april 2013 naar Zuid-Afrika. Daar begon hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière en speelde hij onder andere voor topploeg Mamelodi Sundowns.

Nadat hij in juli 2016 zijn schoenen aan de haak hing bleef hij in Zuid-Afrika. Hij ging de zakenwereld in en handelde in goud. Dat avontuur liep echter af op een financiële kater en hij kwam terug naar België.

Hij werkte als ober in een horecazaak toen zijn voormalige club, KV Kortrijk, kwam aankloppen. Hij werd keeperstrainer bij de jeugd en nu maakt hij promotie. De kersverse hoofdcoach, Edward Still, wil Verbauwhede er graag bij en de voormalige doelman maakt promotie. Hij wordt nu de keeperstrainer van het eerste elftal bij KV Kortrijk.