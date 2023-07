OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn versterking op het middenveld te pakken

De kogel is door de kerk. Anderlecht heeft eindelijk zijn versterking op het middenveld te pakken. Hij werd dinsdagavond officieel voorgesteld.

Anderlecht maakte bekend dat Justin Lonwijk hun nieuwste aanwinst gaat worden op het middenveld. De 23-jarige Nederlander wordt voor één seizoen gehuurd van het Oekraïense Dynamo Kiev. Anderlecht bedwong ook een aankoopoptie.

Lonwijk speelde in de jeugd voor Willem II en PSV. Nadien maakte hij de overstap naar FC Utrecht waar hij voor het eerst echt van het profvoetbal kon proeven. Via het Deense Viborg FF, waar hij 60 wedstrijden speelde, kwam hij bij Dynamo Kiev terecht.

"Met Justin voegen we een interessant profiel toe aan onze kern. Hij is een veelzijdige, aanvallende middenvelder die op meerdere posities kan spelen. We kennen zijn kwaliteiten, nu is het zaak om hem speelklaar te krijgen en hem in te passen in het team. We zijn ervan overtuigd dat hij een impact zal hebben en dat hij ons kan helpen om onze doelen dit seizoen te bereiken", wist Jesper Fredberg te zeggen op de website van Anderlecht.

Justin Lonwijk gaf zelf ook zijn eerste korte interview als kersvers speler van Anderlecht. “Ik ben zeer trots om dit shirt te mogen dragen. Ik speelde in de jeugd bij PSV en Willem II vaak tegen Anderlecht, en zij waren toen al altijd bij de beste. Ik ben gecharmeerd door het project hier en ik denk dat ik met m’n offensieve kwaliteiten het team iets kan bijbrengen.”