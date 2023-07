Westerlo blijft met miljoenen gooien: 'Bod op talent van Manchester City én deal met AS Roma'

Westerlo blijft actief op de transfermarkt. Het zou nu zelfs aangeklopt hebben bij Manchester City om er een van zijn talenten weg te halen.

Westerlo legde de afgelopen weken miljoenen op tafel voor Jordan Bos (1,3 miljoen euro) en Matija Frigan (5,5 miljoen euro). Maar de honger van de Kemphanen is duidelijk nog niet gestild, want ze willen nog twee spelers gaan binnenhalen.

De eerste is de 19-jarige Schotse linksbuiten Adedire Mebude van Manchester City. Mebude is Schots jeugdinternational en vorig seizoen bij de beloften van Manchester City goed voor 14 goals en 15 assists in 34 wedstrijden.

Mebude kan ook rekenen op interesse van het Nederlandse AZ, maar Westerlo lijkt in polepositie te liggen, dat meldt GvA. Beide clubs hebben ook al een bod uitgebracht. Als de transfer er komt, zal Manchester City een (goedkope) terugkoopclausule eisen.

Transfer Reynolds in kannen en kruiken

Westerlo maakt verder ook werk van de definitieve overgang van de Amerikaan Bryan Reynolds. Westerlo raakte vorig seizoen overtuigd van Reynolds en heeft nu een deal met AS Roma voor een overgang ter waarde van zo'n 3,5 miljoen euro.