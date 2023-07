Weten we nu al wie kampioen zal worden? Absolute topspeler wil terugkeren naar België

Terwijl Racing Genk zich wil plaatsen voor de Champions League zien ze mogelijk een droomtransfer uitkomen.

Racing Genk was vorig jaar al enorm sterk. Het was vooral na het vertrek van Paul Onuachu dat de ploeg het moeilijk kreeg. Hijzelf had het ook niet gemakkelijk. In de ploeg knokken bij Southampton lukte niet echt en uiteindelijk volgde de degradatie.

Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri zijn Racing Genk en Southampton aan het onderhandelen over een terugkeer van de Nigeriaan naar de Belgische velden.

De 29-jarige aanvaller was enorm belangrijk voor de Limburgers in zijn periode daar. In 134 wedstrijden kwam hij 85 keer tot scoren en gaf hij 10 assists.

Als Onuachu terugkeert naar Racing Genk. Weten we dan al wie kampioen zal spelen in de Jupiler Pro League?