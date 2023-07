Ex-speler Anderlecht na 300 matchen in Engeland klaar voor ... Frans avontuur

Na acht seizoenen in The Championship was hij een vaste waarde geworden. Nu trekt hij naar de Ligue 1.

Maxime Colin was op een blauwe maandag nog actief bij Anderlecht, al stond hij er toen in de schaduw van Anthony Vanden Borre en Andy Najar. Daarna trok hij naar Engeland. Hij speelde bij Brentford en Birmingham City en werd een vaste waarde in The Championship. Uiteindelijk speelde hij acht seizoenen in Engeland. Metz Daarmee was hij goed voor meer dan 300 wedstrijden, toch zeker geen slecht aantal. Nu is het tijd voor een nieuw avontuur. De ex-speler van paars-wit trekt naar de Ligue 1, waar hij aan de slag zal gaan bij promovendus FC Metz. Volgens Walfoot zijn de medische testen achter de rug en zal de handtekening snel volgen.