'Kompany kijkt opnieuw in eigen adressenboekje en wil twee oude bekenden van Anderlecht naar Burnley halen'

Vincent Kompany stoomt Burnley FC klaar voor de terugkeer naar de Premier League. Ook dit seizoen richt de oefenmeester de pijlen op oude bekenden. En opnieuw wil hij twee ex-spelers van RSC Anderlecht naar Engeland halen.

Josh Cullen, Enock Agyei, Taylor Harwood-Bellis,... Vincent Kompany kijkt héél graag naar zijn tijd als coach van RSC Anderlecht als hij op zoek is naar versterking. Volgens de Engelse media komen ook de twee volgende versterkingen uit het paars-witte adressenboekje.

Kompany heeft Manchester City kunnen overtuigen om Sergio Gomez het komende seizoenen bij Burnley te stallen. De Spaanse flankverdediger brak onder de vleugels van The Prince helemaal door in Brussel, maar bij The Citizens verloopt het moeizamer.

Niet één, maar twee

Ook Jacob Bruun Larsen staat op de verlanglijst van Burnley. De voormalige flankaanvaller van Anderlecht staat onder contract bij TSG 1899 Hoffenheim, maar de voorbije maanden verloor hij zijn basisplaats. Een hereniging met Kompany kan dé oplossing zijn.