Steven Defour haalt moedig maar zeker ook riskant succesrecept à la Vrancken boven: "Het is de filosofie van de coach"

Steven Defour is op zoek naar de juiste balans. Dat hij assistent van Wouter Vrancken geweest is, is ergens wel te merken in het voetbal dat hij met KV Mechelen dit seizoen wil brengen.

Defour wil defensieve stabiliteit, maar ook een verzorgde opbouw en de bal van bij de doelman van voet tot voet laten gaan. Ook als de tegenstander hoog komt storen. Ook het KV Mechelen onder Vrancken stond hiervoor bekend, maar dat was toen één van de meest dominante teams uit de competitie. Staat KV nu ook al wel zo ver?

Wanneer je zwaar onder druk komt te staan, kan je jezelf zo ook in problemen brengen. "Niet als je het goed doet", repliceert Defour. In de Supercup liep het toch al een paar keer bijna faliekant af. "We moeten daar sterker in worden. Af en toe maken we nog verkeerde keuzes, in de eerste helft tegen Antwerp maakten we er veel."

Leermomenten

"Als je het goed doet, duw je Antwerp wel naar achter. Dit zijn leermomenten en daar moeten we mee aan de slag. Maar het grote probleem in die eerste helft was niet het balbezit", benadrukt hij fijntjes. Wél het te hoog staande blok", dixit Defour. Logisch dat de coach vol achter zijn aanpak staat, maar hoe voelen de spelers zich hierbij?

© photonews

"Dit is waar de coach voor staat en wat hij wil blijven doen. Als je op het moment dat je onder druk staat alleen maar de lange bal gaat hanteren, hebben we ook niet de spelers om er dan wel uit te komen. De coach heeft ervoor gekozen om deze weg in te slaan. Ik denk dat we daar in moeten volharden", is Jordi Vanlerberghe mee in het verhaal.

Betere keuzes maken

De 27-jarige verdediger weet ook wel dat het nog meer op punt gesteld moet worden. "We moeten daar gewoon betere keuzes in maken. Het is de filosofie van de coach om de bal rond te spelen. Wij proberen dat te vertalen op het veld en de ene week zal dat beter gaan dan de andere week."