Club Brugge haalt linksback binnen als versterking voor de toekomst

Club Brugge is ook met de toekomst bezig. Ze weten immers dat het moeilijk wordt om straks zowel Bjorn Meijer als Maxime De Cuyper in Jan Breydel te houden. Daarom halen ze nu al een jonge linksback in huis.

Het gaat om Jakub Krzyzanowski, een 17-jarige linkervleugelverdediger van Wisla Krakow. Krzyzanowski is een Pools jeugdinternational en staat heel dicht bij een overgang naar blauw-zwart. De in januari 2006 geboren verdediger begon bij Bronowianka Sports Club en verhuisde zes jaar geleden uit naar Wisla. De linksbenige verdediger wist nog niet te debuteren in het eerste elftal, maar liet zich wel goed zien in de Central Youth League en op het EK U-17. Aangezien Club met Meijer en De Cuyper al twee linksbacks heeft, is het de bedoeling dat hij eerst ervaring gaat opdoen bij Club NXT.