Hein Vanhaezebrouck heeft een duidelijke boodschap voor Gift Orban die een transferwens heeft

Gift Orban was vorig seizoen één van de grootste smaakmakers van KAA Gent en in de Jupiler Pro League. Hein Vanhaezebrouck heeft een duidelijke boodschap voor zijn steraanvaller.

Gift Orban was vorig seizoen een revelatie in de Jupiler Pro League. Op het einde van de transferperiode werd hij voor getransfereerd naar KAA Gent voor een som van 3,3 miljoen euro. Ondertussen is volgens Transfermarkt.com zijn marktwaarde al opgelopen naar 20 miljoen euro.

In alle competities te samen speelde de Nigeriaan 22 keer in het shirt van KAA Gent en daarin kwam hij 20 keer tot scoren. Orban zelf is dan ook duidelijk en gaf aan dat hij naar een hoger aangeschreven competitie wil gaan.

Van een vertrek van Orban wil Vanhaezebrouck echter niet weten. Dit laat hij ook duidelijk weten op de persconferentie voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. “Die vraag stelt zich nu niet. Hij zegt dat ook niet tegen ons want wij stellen hem niet die vragen. Hij focust zich op Gent zolang hij hier is. We zien wel wat er gebeurt, we kunnen daar niet op vooruit lopen. Jullie zagen de match van gisteren. Als je vindt dat hij met een transfer rond loopt… Ik heb niet dat gevoel”, was Vanhaezebrouck duidelijk tegenover de verzamelde pers.