Nagelbijten tot de handtekening: 'Club Brugge kreeg tot allerlaatste moment concurrentie van deze Belgische topclub in strijd om Zinckernagel'

Club Brugge heeft met Philip Zinckernagel hét toptarget van Ronny Deila beet. Maar ook een andere Belgische club was tot het allerlaatste moment in de running.

Club Brugge neemt Philip Zinckernagel definitief over van Olympiakos Piraeus. De 28-jarige Deen maakte vorig seizoen indruk bij Standard. Extra leuk: hij speelde op Sclessin blauw-zwart zelfs in zijn eentje in de vernieling.

Het Laatste Nieuws weet dat niet alleen Club Brugge héél concrete interesse had in Zinckernagel. Ook Standard zat meermaals rond de tafel met de aanvallende middenvelder. Dat is niet alles: ook de speler zelf had de intentie om in de Vurige Stede te blijven.

Geen middelen

Standard is echter niet bij machte om aan de vraagprijs van Olympiakos te voldoen. De exacte transfersom is nog niet gekend, maar Club Brugge betaalt tussen twee en drie miljoen euro voor hét toptarget van Ronny Deila.