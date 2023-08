Slecht nieuws voor Tedesco: Rode Duivel blesseert zich in oefenmatch en mist competitiestart én interlandbreak

Borussia Dortmund toert momenteel door de Verenigde Staten om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Thomas Meunier kan alleszins niet genieten van de Amerikaanse trip. De Rode Duivel viel geblesseerd uit.

Borussia Dortmund laat via de officiële kanalen weten dat Thomas Meunier in de lappenmand ligt. De flankverdediger blesseerde zich afgelopen zondag in een oefenwedstrijd tegen Manchester United.

De eerste onderzoeken wijzen een spierblessure uit. Het is momenteel niet geweten of het al dan niet om een scheurtje gaat, maar Gelb und Schwarz rekent al meteen op een inactiviteit van enkele weken.

Héél ongelegen blessure

Op die manier mist Meunier al zeker de komende interlandperiode. De Rode Duivels trekken in september naar Azerbeidzjan en ontvangen Estland. Maar dat is niet alles. De Luxemburger lijkt geen toekomst meer te hebben bij Dortmund. Dan komt zo’n blessure tijdens de transferperiode héél ongelegen.