OH Leuven zit met een wederkerend probleem: Marc Brys zegt duidelijk waar hij zich in opjaagt

Bij OH Leuven weten ze dat ze nog een probleem moeten aanpakken. Het sleept wat aan en Marc Brys had dat uiteraard graag anders gezien.

Er moet zeker nog een nieuwe spits bij komen bij OHL om het vertrek van Mario Gonzalez op te vangen. "De spitsen die we op het oog hadden, waren ofwel te duur, ofwel niet goed genoeg", vangt Het Nieuwsblad op bij de trainer van de Leuvenaars, die aan de competitie begonnen met een gelijkspel in Charleroi.

Brys bekent dat hij er zich bij momenten wel druk in maakt. "Ik kan mij daar soms in opjagen, maar er wordt hard en constructief aan gewerkt. Onze scoutingscel is op de juiste manier uitgebreid, dus ik heb er wel vertrouwen in", blijft hij optimistisch. Het is niet voor het eerst dat het in Leuven lang wachten is op de nieuwe vaste spits.

Geduld het codewoord

Sinds het vertrek van Henry in 2021 hebben ze daar mee te maken. Pas op de laatste dag van de transferperiode kon dat jaar Sory Kaba gestrikt worden. Na diens uitleenbeurt was er weer een nieuwe pion vooraan nodig. Pas op 24 augustus 2022 kon Mario Gonzalez dan gehuurd worden. Een jaar later is opnieuw geduld aan de orde.