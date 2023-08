Vrancken houdt van profiel flankaanvaller en komt met belofte: "Hij moet zich in deze grote groep laten gelden"

Racing Genk heeft met Luca Oyen een veelbelovende speler in haar rangen. Wouter Vrancken verzekert dat de linksvoor dit seizoen kansen zal krijgen.

Oyen en Vrancken gingen onlangs in gesprek over de toekomst van de 20-jarige aanvaller. “Ik ben blij dat Luca het initiatief genomen heeft om zo een gesprek aan te gaan. Hij is nog jong maar moet zich in een grote groep als deze laten gelden”, vertelt hij aan Het Belang Van Limburg.

Vrancken is dan ook grote fan van hem, en geeft toe dat hij hem kansen zal geven. “Hij moet zijn stempel proberen te drukken, hij heeft daar de kwaliteiten voor. Want ik hou van zijn profiel, hij zal zeker kansen krijgen."

Met het druk programma dat de Genkies te verwerken hebben (met veel Europese wedstrijden in korte tijd) is de kans groot dat we Oyen dit seizoen meer aan het werk zullen zien.