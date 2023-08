Duidelijk wat de cruciale richtdatum is voor Antwerp-speler Jurgen Ekkelenkamp voor volledig herstel

Zijn komst naar Antwerp een jaar geleden was ook voor Jurgen Ekkelenkamp het begin van een feestjaar. Het begin van dit seizoen verloopt voor hem in mineur, want het is nog wachten op zijn eerste speelminuten.

Ongetwijfeld was de 23-jarige Nederlander graag doorgegaan op het elan, nadat zijn transfer van Hertha naar Antwerp gevolgd werd door het pakken van de dubbel. In aanloop naar de eerste competitiematch kwam echter het nieuws dat de middenvelder niet fit bevonden was. Vraagteken Bij Antwerp hopen ze hem in het Lotto Park wel te kunnen uitspelen. "Hij is al deels aan het trainen met de groep, maar is nog een vraagteken voor zondag", zei trainer Mark van Bommel bij zijn vooruitblik op de wedstrijd van de tweede speeldag. Een invalbeurt lijkt dit weekend het best mogelijke scenario. Tegen de play-offs van de Champions League (22-23/08) zou Ekkelenkamp volledig hersteld moeten zijn. Die cruciale afspraak wil hij zelf uiteraard niet missen en Antwerp zal een topfitte Ekkelenkamp ook goed kunnen gebruiken om het tot het kampioenenbal te schoppen.





