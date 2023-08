Kampioen bij Antwerp, nu gewoon terug bij OHL: Coach Brys legt situatie Mandela Keita uit

Mandela Keita was de verrassing in de basis bij Leuven voor OHL-RWDM. Marc Brys lichtte de situatie van de U21-international toe.

Bij OHL kreeg Mandela Keita (21) niet echt een eerlijke kans, maar het talent van de jonge middenvelder was overduidelijk. Dat hadden ze vorig seizoen ook gezien bij Antwerp, waardoor ze Keita een half seizoen leenden van OHL. Op de Bosuil vestigde de U21-international zich als steunpilaar op het middenveld en pakte hij zelfs de dubbel.

OHL eiste echter iets te veel (ongeveer 10 miljoen euro) en de gesprekken tussen de twee clubs sleepten aan. Na zijn deelname aan het EK U21 keerde Mandela Keita terug naar Den Dreef in afwachting van een oplossing, want Mandela Keita zou zelf graag een stapje hogerop zetten.

Dan toch opnieuw Leuven

Na het missen van de trip naar Charleroi was het een enorme verrassing dat Mandela Keita plots weer in de basis opdook tegen RWDM. Dat allemaal alsof er niets gebeurd was. "De reden dat ik hem in de basis dropte? Ik had een baas nodig op het middenveld, iemand met een sterke persoonlijkheid. Vanaf dat moment was de keuze voor de hand liggend", zei Marc Brys na de wedstrijd op de persconferentie.

"Zelf weet hij nog niet echt waar zijn toekomst ligt. Hij wil natuurlijk een niveau hogerop, en terecht. Maar we kunnen niet wachten. Zelfs voor hem is het beter om te spelen", zei de coach van OHL. "Ik heb geen idee wat de komende weken voor Mandela in petto hebben, maar hij is hier en is bereid om te spelen voor Leuven. Het is geen voor de hand liggende situatie, maar het is belangrijk dat hij speelt", besloot Brys.