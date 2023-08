Zeno Debast naar PSV? Riemer heeft kristalhelder antwoord klaar

PSV heeft zich in de strijd gemengd om Zeno Debast binnen te halen. De club gaf de aandacht zelfs toe. En wat nu?

AFC Ajax en PSV zijn beiden al eventjes geïnteresseerd in Zeno Debast. De drievoudig Rode Duivel is op die manier gegeerd wild op de transfermarkt.

Villarreal CF en Eintracht Frankfurt boden al tien miljoen euro, maar paars-wit wilde daar niet op ingaan. PSV leek meer kans te maken met een bod van zo'n vijftien miljoen euro.

Technisch directeur Ernest Stewart van de Lampenclub gaf zelfs toe dat hij geïnteresseerd is. "Hij is een interressante verdediger. We zijn aan het praten."

Maar als het van Anderlecht afhangt, dan lijkt Debast niet meteen op een transfer te mogen/moeten rekenen. Integendeel zelfs.

Geen vertrek

Coach Riemer was heel duidelijk na de wedstrijd tegen Antwerp: "Neen, hij vertrekt niet. We willen hem houden, we hebben geen enkele intentie om hem te verkopen."

Toch blijft hij met twee woorden spreken: "Zeg nooit nooit in het voetbal. Dat heb ik ondertussen ook al geleerd."