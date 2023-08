'Club Brugge wil andere Belgische clubs aftroeven met serieus bod op jonge Belg in Franse loondienst'

Een jonge, beloftevolle Belg krijgt niet al te veel speelkansen bij zijn Franse club. De vraag is of dat ook in het nieuwe seizoen zo zal zijn, dan wel dat er een oplossing gevonden kan worden voor hem.

Afgelopen zomer vervoegde Norman Bassette de hoofdmacht van Stade Malherbe de Caen na twee seizoenen als belofte. De Belgische jeugdinternational van de U19 moest er echter lang wachten op echte kansen in de hoofdmacht. Voorlopig speelde hij vooral bij de beloften, al maakte de gewezen jeugdspeler van Charleroi en Eupen wel dertien keer minuten voor de A-kern. En daarmee heeft hij diverse ploegen wakker gemaakt. Indruk gemaakt Diverse Belgische teams zouden de jonge Belg op de radar hebben staan. En ook het Italiaanse Parma roerde zich al. Stade Michel d'Ornano. 94e minute. Norman Bassette 🤯#SMCaen #TeamSMC #SMCGF38 pic.twitter.com/OD45ZxahbV — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) February 20, 2023 Volgens Foot Normand zou er een serieus bod zijn binnengebracht op Bassette. Dat zou er eentje van Club Brugge geweest zijn. Op die manier lijkt een deal dichterbij te komen tussen de jonge Belg en blauw-zwart. Vraag is of hij meteen bij de A-kern zal terechtkomen, dan wel eerst zal rijpen bij Club NXT.