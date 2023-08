Rits naar Anderlecht? Dit zijn de redenen waarom Fredberg aan hem denkt

Al zal er nog heel wat water naar zee moeten stromen vooraleer er daadwerkelijk een transfer van komt, toch is de interesse van Anderlecht voor Mats Rits heel opmerkelijk te noemen. Maar allesbehalve vreemd om verschillende redenen.

De 30-jarige middenvelder kan natuurlijk een pak ervaring en leiderschap op tafel leggen. Rits is een slimme speler en daar wil Anderlecht er meer van. Jongens die het klappen van de zweep kennen en weten wat er op elk moment en in elke situatie moet gebeuren. Iemand die onmiddellijk inzetbaar is en de competitie kent.

Diawara nog steeds te koop

Bij Anderlecht staren ze zich immers niet blind op de overwinning van zondag tegen Antwerp. In de tweede helft werd nog steeds duidelijk dat ze het moeilijk hebben om onder druk uit te voetballen of de bal bij te houden.

Paars-wit hoopt eigenlijk nog altijd dat ze Amadou Diawara van de hand kunnen doen, als het moet met verlies. Zijn loon is te hoog voor wat hij presteert op het veld. Pas op, een goeie balafpakker, maar niet snel en goed genoeg in de opbouw.

Dat is iets wat Rits wel kan: simpel en snel vooruit spelen. En hij kan ook scoren of een assist geven. Dat verwacht Jesper Fredberg van elke middenvelder. Diawara heeft in 37 matchen voor Anderlecht één goal en één assist.

Al is er natuurlijk wel het feit dat hij een gelijkaardig profiel heeft als Lonwijk en Leoni. Alle drie zullen ze niet kunnen spelen.

Geen grote uitspraken

Natuurlijk ligt de overgang gevoelig, maar Club heeft een te ruime kern en middenvelders op overschot. Ze gunnen Rits een transfer, maar er zijn nog andere ploegen geïnteresseerd. Rits heeft als voordeel dat hij nooit grote uitspraken deed over de aartsrivaal en mogelijk snel aanvaard zou worden.

Met een aflopend contract dat waarschijnlijk niet verlengd zal worden, zal hij waarschijnlijk ook niet de zes miljoen kosten die op Transfermarkt staat aangegeven. Maar ja, het blijft natuurlijk een deal tussen Club en een mogelijke concurrent... Afwachten wordt de boodschap.