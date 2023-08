'RSC Anderlecht doet Franse aanvaller voorstel, maar heeft bijzonder plan met hem'

RSC Anderlecht blijft op zoek naar versterking. Zeker op het middenveld is vers bloed meer dan ooit welgekomen voor Riemer en co.

Volgens Het Nieuwsblad heeft RSC Anderlecht een voorstel gedaan aan aanvaller Alexis Flips van Reims. De 23-jarige Fransman was vorig seizoen goed voor zes doelpunten en evenveel assists in de Franse competitie.

Hij werd momenteel gebruikt als linksbuiten, maar paarswit zou hem willen opstellen als aanvallende middenvelder. Bij Anderlecht zou hij voor de nodige creativiteit moeten zorgen.

Het contact met Flips zou er al zijn van in april. Het contract van de Franse aanvaller in Reims loopt volgende zomer af, waardoor het een goed moment is om hem over te nemen. Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op zes miljoen euro.

Doordat zijn contract slechts een jaar meer loopt hoopt Jesper Fredberg om hem goedkoper naar het Lotto Park te kunnen halen. Vooraleer hij bij Reims speelde genoot Flips zijn opleiding bij Lille.